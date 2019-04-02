Укрзализныця назначила 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники

ПАО "Укрзализныця" назначило пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице.

"По состоянию на 1 апреля 2019 года уже назначено 8 дополнительных поездов, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов на пасхальные и майские праздники. В общем назначен 41 дополнительный рейс", — говорится в сообщении.

Перечень дополнительных рейсов:

№ 191/192 Киев — Львов будет курсировать 26, 27 апреля, 1 и 5 мая отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

№ 197/198 Киев — Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№ 162/161 Киев — Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев. Отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

№ 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении: отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в 20:31.

№ 179 Киев — Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепр в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

№ 164/163 Киев — Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 5:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

№ 168 Львов — Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

№ 205 Покровск — Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг — Бахмач, № 774 Киев — Шостка, № 782/781 Киев — Черкассы, № 779/780 Сумы — Киев — Винница и № 111/112 Харьков — Львов.

Отмечается, что билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов в пасхальные и майские праздники.

Экономическая правда