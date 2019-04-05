Зеленский объяснил, почему не задекларировал итальянскую виллу

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, почему не указал в декларации поместье в Италии - по его словам, во всем виновата "несовершенная банковская система" в Украине.

Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях"(совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

"Все задекларировано. Нам нечего скрывать... В нашей компании была западная недвижимость, потому что у нас была несовершенная банковская система. Вложили... Только будем снимать новый фильм... Эта вилла... просто идет и снимается кино. Вот и все", - сказал Зеленский.

Как выяснило ранее Слідство.Інфо, Владимир Зеленский не упомянул в декларации кандидата на пост президента 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми, стоимостью почти 4 миллиона долларов. Имение оформлен на одну из фирм кандидата в президенты.

Форте-дей-Марми называют "российской провинцией" - в частности, там есть недвижимость у российских олигархов Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, а также у членов семьи Бориса Ельцина.

Впоследствии члены "Команды Зе" сообщили, что Владимир Зеленский "не обязан" декларировать всю свою недвижимость, поскольку не является госслужащим.

Зеленский также заявил "Схемем", что не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".