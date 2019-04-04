UniCredit хочет купить Commerzbank, если Deutsche Bank отступит

Итальянский UniCredit готовит предложение о покупке контрольного пакета Commerzbank, который сталкивается с препятствиями в ходе переговоров о слиянии с Deutsche Bank.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает FinClub.

Итальянский банк не будет пытаться сорвать переговоры между Commerzbank и Deutsche, но готов будет сделать предложение, если сделка развалится.

Планы UniCredit в этом случае предполагают покупку пакета Commerzbank, рыночная капитализация которого составляет 9 млрд евро, и затем объединение его с HypoVereinsbank, который уже принадлежит итальянскому банку, сообщает "Финмаркет".

В середине марта Commerzbank и Deutsche Bank подтвердили, что начали обсуждение потенциального слияния. Обе финкомпании потратили миллиарды долларов на реструктуризацию, изменения в руководящем составе и сокращение персонала, но ни одной из них так и не удалось существенно улучшить свои показатели.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине активов банка в Европе после британского HSBC и французского BNP Paribas — около 1,9 трлн евро.

После трех лет убытков, нескольких попыток реструктуризации, перестановок в руководстве, снижения рейтингов и провала американским подразделением Deutsche Bank стресс-тестов ФРС США многие инвесторы потеряли веру в крупнейший банк Германии, акции которого упали на 43% в 2018 году.