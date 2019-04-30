Польша обогнала Россию в рейтинге импортеров украинских товаров

В первом квартале 2019 года Польша стала крупнейшим среди других стран мира импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Ukraine Now со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

За этот период Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, в РФ - на 759 млн долларов.

На третьем месте Египет - 652 млн долларов, на четвертом Китай - 640 млн долларов. Пятерку Топ-импортеров украинских товаров замыкает Турция - 638 млн долларов.

Всего за I квартал украинскими компаниями было экспортировано товаров на 12,3 млрд долларов, что на 7% выше, чем за I квартал 2018 года.

В страны Евросоюза Украина экспортировала товаров на 5,7 млрд долларов, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года.

С 2014 года экспорт товаров в РФ упал более чем в 4 раза. В 2013 году экспорт в Россию составлял 15 млрд долларов против 3,6 млрд долларов в 2018 году. Падение экспорта товаров в Россию продолжилось и составило в I квартале 11%.

Импорт российских товаров тоже уменьшается. В 2013 году импорт товаров из РФ составил 23,2 млрд долларов, за 5 лет он упал на 66% и составил в 2018 году 8 млрд долларов. Падение импорта товаров из России продолжилось и составило в I квартале 7%.

В СНГ Украина экспортировала за I квартал товаров на 1,5 млрд долл, что на 6% ниже, чем за I квартал 2018 года.

Больше всего украинские компании экспортировали: продукцию металлургического комплекса на 2,8 млрд долларов, продукты растительного происхождения на 2,4 млрд долларов и машины, оборудование, механизмы, электротехническое оборудование, электрические машины на 1,1 млрд долларов.

Напомним, Украина заняла третье место в списке главных поставщиков агропродовольственной продукции в Европейский союз.