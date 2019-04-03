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За год доходы украинцев выросли на 21%

Среда, 3 апреля 2019, 18:33
 

Доходы населения Украины за 2018 год выросли на 21,4% по сравнению с 2017 годом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В течение прошлого года совокупные доходы населения Украины составляли 3,2 трлн грн, что на 21,4% больше, чем в 2017 году.

В том числе украинцы получили 1,5 трлн грн заработной платы (на 26,2% больше, чем за 2017), 565,2 млрд грн прибыли и смешанных доходов (на 18,3% больше), 82,6 млрд грн доходов от собственности (на 5% больше), около 1,05 трлн грн социальной помощи и других текущих трансфертов (на 18% больше).

На приобретение товаров и услуг в прошлом году украинцы потратили 2,87 трлн грн (на 21,6% больше, чем в 2017 году), на уплату текущих налогов и трансфертов - 302,4 млрд грн (на 26,1% больше).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 гривни.

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Госстат доходы

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