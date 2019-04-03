Как планируют развивать Карпатский регион: от инфраструктуры до туризма

Кабинет министров принял концепцию развития горных территорий украинских Карпат в четырех областях страны, что предусматривает развитие инфраструктуры и туристического потенциала, а также формирования конкурентной экономики в регионе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"В правительстве приняли концепцию развития горных территорий украинских Карпат на 2019-2027! Ключевая задача — превратить горные территории на успешные и инвестиционно привлекательные", — написал Зубко.

Он добавил, что речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

"Мы предлагаем новые подходы к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, начало новых производств, создание рабочих мест, усиление экономического сотрудничества и образовательного направления, повышение транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества", — пояснил вице-премьер-министр.

Он также отметил, что маршрутная карта, заложенная в концепции, приблизит выполнения стратегии ЕС относительно Карпатского региона. Это, в свою очередь, даст толчок вывести горные районы на качественно новый уровень, подчеркнул вице-премьер.

Концепция содержит 4 основных приоритета:

формирования конкурентной экономики горных территорий;

развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры;

развитие туристического потенциала;

обеспечение экологической безопасности.

"Убежден, что развитие горных территорий украинских Карпат — мощный дополнительный потенциал Украины", — резюмировал Зубко.

Напомним, в апреле прошлого года Рада приняла мораторий на рубку леса на склонах Карпат.

Экономическая правда