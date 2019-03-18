Налог на прибыль: кто задекларировал больше всего

Наибольший рост налога на прибыль в 2018 году задекларировали предприятия-производители табачных изделий, электрооборудования и компании, занимающиеся денежным посредничеством и добычей сырой нефти.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Сколько прибыли задекларировали компании

Наибольший рост налога на прибыль в 2018 году задекларировали 29 предприятий-производителей табачных изделий — 543,3 миллиона. По сравнению с 2017 годом сумма этого налога, уплаченная такими компаниями, выросла в 16 раз (на 509,7 млн гривень).

Второе место занимают предприятия-производители электрического оборудования. 153 таких предприятия выплатили 629,1 млн грн — в 9 раз (на 559,4 млн грн) больше, чем за предыдущий год.

Среди лидеров также компании, деятельность которых связана с денежным посредничеством. 381 такая компания задекларировала почти 3,2 млрд грн. Это в 2,5 раза (на 1,9 млрд грн) больше, чем годом ранее.

Также рост в 2,5 раза задекларировали предприятия, занимающиеся добычей сырой нефти. 90 таких предприятий уплатили почти 2,6 млрд грн налога на прибыль (на 1,5 млрд грн больше 2017 года).

Доходы компаний

Что касается струтуры доходов, то до 200 млн грн получили более 66% компаний, или 201,686 тыс. предприятий. Они в прошлом году получили доходов на сумму почти 2,1 трлн грн. Объем задекларированного налога на прибыль составил 13,5 млрд грн.

От 200 млн до 1 млрд грн — 1,4% предприятий (4,178 тыс.) С общим доходом в 1,7 трлн грн и начисленным налогом на сумму почти 12,9 млрд грн.

Более 1 млрд грн — 0,4% (1,091 тыс.), 5,6 трлн грн и 71,1 млрд грн соответственно.

Напомним, что по итогам 2018 года крупнейшие компании выплатили на 10% больше налога на прибыль. Они задекларовали почти 78 миллиардов гривень этого налога, что на 6,7 млрд больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.