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В НБУ назвали предел роста украинской экономики

Понедельник, 29 апреля 2019, 16:30
 

В 2019 году экономика Украины будет развиваться меньшими темпами, чем в 2018 году.

Об этом в интервью Владимиру Федорину заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, передает Liga.net.

По его словам, несмотря на спад, Украина продолжит выходить из кризиса.

"Рост замедлится с 3,3% до 2,5%. Но это незначительное изменение. Украина продолжит выходить из того жесткого кризиса, который был в 2014-15 годах", — заявил Сологуб.

При этом, Сологуб назвал два ключевых, по его мнению, условия роста экономики.

"Предпосылки к развитию — детенизация и структурные реформы. Они вряд ли дадут скачок от 3% сразу к 10%. Но если говорить о сегодняшней экономической модели, то 3,5% роста — наш максимум", — подчеркнул замглавы НБУ.

Напоминаем:

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

Согласно прогнозу Национального банка, экономический рост в Украине будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

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НБУ ВВП

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