Аудит "Укроборонпрома" обойдется примерно в 5 миллионов долларов — СНБО

Аудит государственного концерна "Укроборонпром" обойдется бюджету в около 5 миллионов долларов.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире "5 канала".

"Нам очень важен аудит, потому что проведение аудита покажет, что мы прозрачны, что мы готовы к сотрудничеству. Партнеры понимают, что мы имеем и в каком состоянии. И это дает желание завести инвестиции в нашу страну", - отметил Кривонос.

По его словам, для оборонных предприятий очень важно реформирование "Укроборонпрома".

"Есть предприятия прибыльные, есть такие, которые приносят пользу, а есть и такие, которые являются бременем для наших налогоплательщиков", - рассказал Кривонос.

Он отметил, что ситуацию с "Укроборонпромом" обсуждали и с американским послом.

Напомним:

Вместо ГК "Укроборонпром" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями.

Как сообщалось, в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №10248 от 24 апреля 2019 года, в котором предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром".

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