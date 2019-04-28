Вместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган

Вместо ГК "Укроборонпром" планируют создать отдельный государственный орган с расширенными полномочиями.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире "5 канала", передает пресс-служба СНБО.

"Вместо госконцерна будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия-участники концерна", - сообщил Кривонос.

По его словам, реформирование ГК "Укроборонпром" будет способствовать уменьшению коррупционных рисков в сфере ОПК.

"В соответствии с новым законопроектом будет ликвидировано большое количество существующих фирм-"прокладок", - отметил заместитель секретаря СНБО.

Также он сказал, что законопроект предусматривает повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа.

Как сообщалось, в Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №10248 от 24 апреля 2019 года, в котором предусмотрена возможность ликвидации ГК "Укроборонпром".

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