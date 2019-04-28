Группа Тигипко обжалует решение АМКУ о покупке завода у россиян

Группа "ТАС" Сергея Тигипко не согласна с решением АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции при приобретении ЗАО "Днепрометиз" и обжалует его в суде.

Об этом говорится в сообщении на сайте группы.

"ТАС" считает данное решение предвзятым и построенным исключительно на субъективном толковании определенными членами АМКУ законодательства Украины.

"Согласно требованиям действующего законодательства Группа "ТАС" еще в 2017 году официально обратилась в АМКУ с заявлением о предоставлении разрешения на концентрацию до момента концентрации. Несмотря на то, что законом предусмотрен максимальный срок рассмотрения заявления в 45 дней, АМКУ открыл дело и затянул процесс рассмотрения вопроса на полтора года", - заявили в группе.

"Члены АМКУ не учли никаких объяснений группы "ТАС" и приняли решение, исходя из собственного субъективного толкования норм законодательства о защите экономической конкуренции", - заявляет "ТАС".

Отмечается, что процесс фактически препятствовал нормальной хозяйственной деятельности ЗАО "Днепрометиз", а размер штрафа в 55 млн гривень составляет более чем полугодовой фонд оплаты труда ЗАО "Днепрометиз" для более 700 работников.

В Группе "ТАС" уверены, что данное решение АМКУ не повлияет на текущую работу ЗАО "Днепрометиз" и на планы по его дальнейшему развитию.

Напомним:

25 апреля АМКУ оштрафовал группу компаний "ТАС" Сергея Тигипко на 55 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретение акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) и отказал в концентрации.

27 октября 2017 года подсанкционная "Северсталь" продала ЧАО "Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза". АМКУ рассматривал приобретение новым собственником акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр) с декабря 2017 года.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%

Ранее АМКУ сообщил, что новый собственник одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий Украины - ЧАО "Днепрометиз" - не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию контрольного пакета акций завода: "В АМКУ в период с 1 января по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.

Экономическая правда