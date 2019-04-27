SkyUp запустила регулярные рейсы из Киева в Италию и Испанию

26 апреля стартовали регулярные рейсы украинской авиакомпании SkyUp из Киева по трем направлениям в Италии и Испании.

Об этом пишет ЦТС.

В пятницу, 26 апреля, авиакомпания SkyUp открыла полетную программу из Киева в Неаполь (Италия), Аликанте и Тенерифе (Испания).

Первым стартовал рейс Киев-Неаполь, вылет которого из Киева, согласно расписанию, в 5:30 утра. Авиарейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец стартует от 1869 грн (без багажа).

В 13:00 отправился самолет SkyUp на Тенерифе. Рейсы - также по вторникам и пятницам. Стоимость билета в один конец - от 4 661 грн (без багажа).

В 16:00, согласно расписанию, отправился самолет по маршруту Киев-Аликанте.

Перелеты будут осуществляться также по вторникам и пятницам. Билет в одну сторону без багажа стоит от 2000 гривен.

Напомним, 20 апреля авиаперевозчик пополнил свой флот седьмым по счету самолетом - Boeing 737-800.