Українська авіакомпанія SkyUp отримала свій сьомий літак

У суботу, 20 квітня, в столичному аеропорту "Бориспіль" приземлився Boeing 737-800 авіакомпанії SkyUp, який став вже сьомим у флоті перевізника.

Про це ЦТС повідомили в авіакомпанії.

Літак вже отримав фірмову ліврею SkyUp. Повітряне судно було вироблено в 2004 році. Найближчим часом судно з реєстраційним номером UR-SQH відправиться в свій перший рейс.

Таким чином, як інформують в авіакомпанії, на даний момент парк її літаків складається з п'яти середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 (189 посадочних місць) і двох середньомагістральних суден типу Boeing 737-700 (144, 149 місць).

Раніше повідомлялося, що в травні SkyUp планує отримати восьмий літак, який буде виконувати функції резервного борту. Це буде Boeing 737-800 NG 1999 року випуску.