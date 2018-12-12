Из банка Жеваго незаконно вывели 5 миллиардов — Фонд гарантирования

Должностные лица банка "Финансы и кредит" народного депутата и олигарха Константина Жеваго перед его банкротством вывели около 5 миллиардов гривен, предоставив кредиты ряду компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Проведенная уполномоченным лицом ФГВФЛ проверка установила: группой, в состав которой входили, в том числе, должностные лица банка, осуществлен вывод средств из банка "Финансы и кредит" путем предоставления заведомо безнадежных кредитов юридическим лицам на сумму почти 5 млрд грн", - говорится в сообщении Фонда.

В частности, банк предоставил кредитов на 3,2 миллиарда гривен неплатежеспособным компаниям в период с 2010 по 2015 годы.

Сразу после получения средств эти компании объявляли о своем банкротстве.

Еще 1,7 миллиарда гривен присвоили должностные лица еще четырех компаний. Их использовали для строительства офисного центра в Киеве.

Кроме этого, банк заключил соглашения на 113 миллионов долларов с иностранными компаниями, однако сами сделки не учитывались в банковской отчетности.

"В целом, по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений Фондом и уполномоченным лицом было подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму убытков 12,7 млрд грн ", - сообщают в ФГВФЛ.

В то же время, там отмечают, что ни одно из дел так и не было направлено ​​в суд.

Ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что Константин Жеваго и его банк "Финансы и Кредит" только Нацбанку должны 6,3 миллиарда гривен.

По данным НБУ, инсайдерских кредитов в портфеле банка "Финансы и Кредит" было на 22 млрд грн (76% портфеля).

Балансовая стоимость активов банка составила 45,1 млрд грн, тогда как ФГВФЛ оценил их в 9,9 млрд (22% от номинала).

Как сообщалось, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.

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Экономическая правда