Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться
Пятница, 26 апреля 2019, 17:45
26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,42 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,37 - 26,42 гривни;
Евро - 29,41 - 29,47 гривни;
Российский рубль - 0,4071 - 0,4083 гривни.
Напоминаем:
26 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,59 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 апреля на уровне 26,62 гривни.
Экономическая правда
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