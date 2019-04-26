Гривня на межбанке продолжает уверенно укрепляться

26 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,42 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,37 - 26,42 гривни;

Евро - 29,41 - 29,47 гривни;

Российский рубль - 0,4071 - 0,4083 гривни.

Напоминаем:

26 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,55 - 26,59 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 апреля на уровне 26,62 гривни.

Экономическая правда