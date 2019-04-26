Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: Доллар подорожал, евро дешевеет

Пятница, 26 апреля 2019, 09:40
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 апреля на уровне 26,62 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,61 гривни (на 25 апреля - 29,80 гривни).

Напоминаем:

25 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.

25 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,59 - 26,62 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке немного поднялась 19 апреля 2019, 17:50
НБУ: выборы создают риски для гривни, но ее курс растет 19 апреля 2019, 16:10
История с Приватбанком уже давит на валютный курс – НБУ 19 апреля 2019, 12:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!