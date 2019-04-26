Курс валют: Доллар подорожал, евро дешевеет

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 апреля на уровне 26,62 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,61 гривни (на 25 апреля - 29,80 гривни).

Напоминаем:

25 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.

25 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,59 - 26,62 гривни за доллар.

Экономическая правда