Курс валют: Доллар подорожал, евро дешевеет
Пятница, 26 апреля 2019, 09:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 апреля на уровне 26,62 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,61 гривни (на 25 апреля - 29,80 гривни).
Напоминаем:
25 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.
25 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,59 - 26,62 гривни за доллар.
Экономическая правда
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