Украинский стартап собрал в Японии более 48 тысяч долларов на ламповые часы
Украинский стартап NIXOID Lab собрал более 48 тысяч долларов на производство ламповых наручных часов на японском сервисе краудфандинга CampFire.
Об этом сообщает AIN.ua.
Эта сумма в десять раз превысила изначально необходимую, при этом до окончания кампании осталось еще два дня.
NIXOID Lab собирал средства на три модели — Nixoid, Glower и Era VFD. Их особенность заключается в использовании символьных ламп ИН-16 и ИВ-9, которые были созданы в СССР для отображения времени.
Команда стартапа объясняет такой шаг дизайнерским решением и стремлением использовать старые технологии.
"Это смесь редких компонентов и современной электронной базы", — комментируют создатели.
Между собой модели отличаются габаритами, типом ламп и принципом работы.
Это уже вторая краудфандинговая кампания NIXOID Lab. В сентябре 2018 года стартап собрал 46 тысяч долларов на Kickstarter. Около половины заказов пришлось на Японию; с командой связались представители сервиса CampFire и предложили провести дополнительный сбор средств.
Сейчас NIXOID Lab готовит новые модели и совершенствует технологии в существующих. Кроме этого, команда расширяет производство и заключает контракты с магазинами "по всему миру". В планах — провести еще одну кампанию на Kickstarter с новыми моделями, которые получат обновленный механизм работы и дизайн.
Напомним, украинские стартапы за год привлекли 337 миллионов долларов.
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