Снижение цен на газ не противоречит программе МВФ — Маркарова

Постановление Кабинета министров, позволяющее снижать цену на газ для нужд населения ниже 8,55 гривни за кубометр, соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова агентству "Интерфакс-Украина".

"Цены, установленные в постановлении КМУ №867, фактически будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца этого года. Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и, таким образом, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ", – сказала министр.

Маркарова подчеркнула, что постановление правительства №293 от 3 апреля 2019 года позволит цене на природный газ для населения соответствовать уровню цен, образовавшихся на рынке, что соответствует цели перехода к рыночному ценообразованию.

Глава Минфина напомнила, что принятое в рамках программы с МВФ прошлогоднее постановление №867 установило оптовые цены на природный газ для бытовых потребителей на период до конца 2019 года, когда тариф на природный газ, используемый домохозяйствами, должен стать полностью рыночным.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров.

23 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом Украины" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.