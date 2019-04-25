Капитализация Microsoft впервые превысила триллион долларов

Капитализация Microsoft Corp., крупнейшего мирового производителя программного обеспечения, 25 апреля впервые в ее истории превышала триллион долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

К 17:05 по Киеву цена бумаг Microsoft поднялась на 4,1%, до 130,08 доллара за акцию. Для того, чтобы рыночная стоимость компании была выше триллиона долларов, акции должны быть дороже 130,5 доллара. В начале торгов котировки достигали 131,37 доллара.

Ранее отметка в триллион долларов покорялась только одной публичной компанией в США - Apple Inc. Amazon удавалось превысить этот уровень на несколько минут в ходе сессии в прошлом сентябре, но не на закрытие торгов.

Рост котировок Microsoft обусловлен сильной квартальной отчетностью.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 марта, увеличилась на 19%, до 8,8 млрд долларов. Прибыль в расчете на акцию составила 1,14 доллара против 0,95 доллара годом ранее. Квартальная выручка Microsoft повысилась на 14%, до 30,6 млрд долларов.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Microsoft на уровне 1 доллара на акцию при выручке на уровне 29,88 млрд долларов.

Напомним, состояние Билла Гейтса на минувшей неделе превысило отметку 100 млрд долларов.

Ранее аналитики показали динамику стоимости брендов 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет.