Состояние Билла Гейтса превысило 100 миллиардов долларов

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Состояние Билла Гейтса на этой неделе превысило отметку 100 млрд долларов.

Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета (будет опубликован 24 апреля). Гейтс остается на втором месте в списке богатейших людей мира.

Согласно данным Forbes Real-time (оценивает состояния богатейших в режиме реального времени), Гейтс уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу, состояние которого на данный момент оценивается в 153,2 млрд долларов.

Самому богатому человеку в мире вскоре придется расстаться с частью своего состояния. Безос и его бывшая жена Маккензи сейчас завершают раздел имущества после развода.

В начале апреля пара заявила, что Маккензи Безос получит четверть доли бывшего мужа в Amazon. Сейчас стоимость такого пакета оценивается более чем в 35 млрд долларов.

Состояние Гейтсу принесла технологическая компания Microsoft, которую он основал вместе с Полом Алленом в 1975 году (Аллен скончался в октябре 2018 года).

Гейтс позаботился о диверсификации своего портфеля: сейчас на акции Microsoft приходится менее 12,5% его состояния.

Большей частью активов Гейтс владеет через свою инвесткомпанию Cascade Investments. В том числе долей в холдинговой компании Berkshire Hathaway, основанной его другом Уорреном Баффетом.