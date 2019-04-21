Состояние Билла Гейтса превысило 100 миллиардов долларов
Состояние Билла Гейтса на этой неделе превысило отметку 100 млрд долларов.
Об этом пишет Forbes.
Как отмечается, это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета (будет опубликован 24 апреля). Гейтс остается на втором месте в списке богатейших людей мира.
Согласно данным Forbes Real-time (оценивает состояния богатейших в режиме реального времени), Гейтс уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу, состояние которого на данный момент оценивается в 153,2 млрд долларов.
Самому богатому человеку в мире вскоре придется расстаться с частью своего состояния. Безос и его бывшая жена Маккензи сейчас завершают раздел имущества после развода.
В начале апреля пара заявила, что Маккензи Безос получит четверть доли бывшего мужа в Amazon. Сейчас стоимость такого пакета оценивается более чем в 35 млрд долларов.
Состояние Гейтсу принесла технологическая компания Microsoft, которую он основал вместе с Полом Алленом в 1975 году (Аллен скончался в октябре 2018 года).
Гейтс позаботился о диверсификации своего портфеля: сейчас на акции Microsoft приходится менее 12,5% его состояния.
Большей частью активов Гейтс владеет через свою инвесткомпанию Cascade Investments. В том числе долей в холдинговой компании Berkshire Hathaway, основанной его другом Уорреном Баффетом.
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