Цены на бензин и дизтопливо снова выросли

23 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 20-80 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, передает издание "Нефтерынок".

На АЗС оператора Parallel топливо подорожало на 24-50 коп/л, до: А-92 – 30,19 грн/л, А-95 – 31,19 грн/л, ДТ – 30,19 грн/л.

На 30-50 коп/л цены на бензин выросли на станциях днепровского оператора Neftek, до: А-92 – 28,29 грн/л, А-95 – 29,29 грн/л, А-95 Премиум – 30,99 грн/л.

На 20 коп/л подорожали бензины в сети "БРСМ-Нафта", до: А-92 – 25,89 грн/л, А-95 – 26,89 грн/л.

Также подорожали бензин и дизтопливо в сети KLO – на 20 и 40 копеек за литр соответственно, передает enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Кропивницкий ритейлер "РУР Групп" повысил стоимость на 50 коп/л, до: А-92 – 27,99 грн/л, А-95 – 28,99 грн/л, ДТ – 28,99 грн/л.

На столичных АЗС Avantage 7 бензины и ДТ подорожали на 50 коп/л, до А-92 – 26,95 грн/л, А-95 – 27,95 грн/л, ДТ – 26,95 грн/л.

На АЗС Mango в Киеве цены выросли на 70-80 коп/л, до А-92 – 26,19 грн/л, А-95 – 27,19 грн/л, ДТ – 26,19 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 23 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 27,70 грн/л, А-95 – 28,83 грн/л, А-95 Премиум – 30,12 грн/л, ДТ – 28,29 грн/л.

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Напоминаем:

В течение 20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр.

Рост цен на дизельное топливо — первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.

Российская Федерация устанавливает ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.