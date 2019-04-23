НБУ перечислит в госбюджет 65 миллиардов

Совет Национального банка одобрил перечисление части прибыли в размере 64,9 миллиарда гривен в государственный бюджет.

Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

23 апреля Совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год.

Утверждены обязательства Национального банка перед государственным бюджетом за 2018 год – 64,878 млрд гривен.

По результатам обсуждения решено принять к сведению заключение аудиторской фирмы "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018.

Кроме того, на заседании был утвержден отчет об исполнении сметы административных расходов за 2018 год, утверждена консолидированная финансовая отчетность Национального банка за 2018 года, решено принять к сведению консолидированный отчет об управлении Национального банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Также принято решение направить на формирование общих резервов собственного капитала Национального банка в сумме 3,5665 млрд гривен.

Напоминаем:

В 2018 году НБУ перечислил в госбюджет 44,6 млрд грн.

Первый транш прибыли, полученной за 2017 год, НБУ перечислил в бюджет в апреле (15 млрд грн), второй - в мае (17 млрд грн), третий - в июне (6 млрд грн), четвертый - в августе (6,6 млрд грн).

Экономическая правда