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Независимые аудиторы не нашли проблем в финансах НБУ

Среда, 17 апреля 2019, 20:40
 

Национальный банк завершил процесс подготовки годовой финансовой отчетности за 2018 для утверждения Советом Нацбанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

16 апреля консолидированная финансовая отчетность НБУ была одобрена правлением, подписана главой Яковом Смолием, главным бухгалтером НБУ Богданом Лукасевичем и директором департамента финансового контроллинга НБУ Олегом Стринжей.

Со стороны внешнего аудитора отчетность подписали партнеры по аудиту компании "Делойт энд Туш ЮСК" в Украине Евгений Заноза и Наталья Самойлова.

Сообщается, что отчетность получила положительное заключение независимого аудитора.

"Согласно заключению компании "Делойт энд Туш ЮСК", консолидированная финансовая отчетность Национального банка достоверна и во всех существенных аспектах отражает его финансовое состояние на конец дня 31 декабря 2018 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале согласно международным стандартам финансовой отчетности", - говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с аудиторским отчетом должна быть утверждена Советом НБУ не позднее 30 апреля 2019 года.

НБУ также сообщил, что согласно требованиям закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", вместе с консолидированной финансовой отчетностью за 2018 год Нацбанк также подготовил годовой консолидированный отчет об управлении.

По результатам его рассмотрения независимый аудитор не выявил несоответствия с годовой консолидированной финансовой отчетностью.

Отчет об управлении будет опубликован вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью.

Экономическая правда

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НБУ аудит

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