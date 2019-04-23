Гройсман отреагировал на снижение цен на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Киевской области, сообщает "Укринформ".

"Когда они (НАК "Нафтогаз Украины" - ред) как монополисты начинают использовать свое эксклюзивное положение и крутить этим вопросом, учитывая только собственные коммерческие интересы, то это ненормально... С 1 мая цена на газ будет снижена на 300 гривень за тысячу кубов. Это хорошее начало для дальнейших снижений, сообразно снижениям цен, происходящим на международных рынках", - сказал Гройсман.

Он добавил, что больше играть в "кошки-мышки" ни с кем не собирается:

"Пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле", - отметил Гройсман.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров.