Приватбанк заставил банки запастись рекордным объемом наличных
В пятницу коммерческие банки обменяли 3,1 млрд безналичной гривни на наличные для пополнения банкоматов и касс отделений из-за решений судов по делу Приватбанка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
"Ситуация вокруг Приватбанка паники не вызвала, но банки перестраховались, обменяв безналичную гривню на наличные на сумму 3,1 млрд гривен в пятницу для пополнения банкоматов и касс отделений", - заявил Демкив.
По его словам, это один из самых высоких показателей с начала 2017 года (когда подобные данные стали публичными - ЭП).
"Обычно такой спрос на наличные наблюдается перед длинными выходными (7 марта прошлого года) или новогодними праздниками (28 декабря 2017 года)", - написал аналитик.
"Объем наличной гривни в обращении вырос до 387,5 млрд гривен на утро понедельника - существенно меньше новогоднего пика в 400 млрд гривен", - подытожил он.
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Напоминаем:
До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.
Экономическая правда
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