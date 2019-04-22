Tesla расследует внезапное возгорание Model S в Шанхае

Tesla направила группу специалистов для расследования обстоятельств возгорания автомобиля на подземной парковке в Шанхае.

Об этом говорится в сообщении компании.

"После получения информации об инциденте в Шанхае вчера мы немедленно направили команду на место происшествия", — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что в результате произошедшего, по последним данным, никто не пострадал.

Вечером 21 апреля камера видеонаблюдения засняла, как автомобиль Tesla Model S задымился и загорелся на подземном уровне стоянки. Видео почти сразу же попало в китайскую соцсеть Weibo, к утру следующего дня запись посмотрели 18 миллионов раз.

По данным СМИ, в результате также оказались повреждены автомобили Audi и Lexus.

По словам владельца Tesla, машина была куплена около трех с половиной лет назад и никаких серьезных проблем с ней не было. Он уточнил, что автомобиль в момент возгорания не был на зарядке.

Ранее Tesla подписала с китайскими кредиторами соглашение о получении займа на 12 месяцев в размере 3,5 млрд юаней (521 миллион долларов) для строительства завода в Шанхае.