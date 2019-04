Суд отложил рассмотрение апелляции НБУ на решение по Приватбанку

Шестой апелляционный административный суд отложил на 13 мая рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка Украины на решение Окружного административного суда Киева об отмене распоряжения НБУ по проверке Приватбанка в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

Вердикт о переносе слушаний суд принял в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd., которая была одним из крупнейших акционеров ПриватБанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов Украины. В частности, компания в марте 2017 обратилась в суд с требованием признать неправомерными и отменить датированное октябрем 2016 распоряжение НБУ, которым регулятор инициировал внеплановую инспекционную проверку. Окружной админсуд Киева 2 марта 2018 удовлетворил этот иск.

Нацбанк подал апелляцию, однако в начале июня апелляционный админсуд приостановил рассмотрение по ходатайству Triantal Investments, дав до полугода времени на подготовку к судебному заседанию.

Производство по делу было возобновлено решением Шестого апелляционного админсуда от 18 февраля 2019 года. Первое заседание было назначено на 12 марта.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd. через Fransiano Investments Ltd. были Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляла по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd., Мартынова - 0,2%.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.