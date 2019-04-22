Дело акций "Киевгорстроя": окружение Черновецкого взыскало с Киевсовета еще 149 миллионов

Суд взыскал с Киевсовета в пользу ООО "Финансовая компания "Новый регион" 148,87 миллионов гривень инфляционных потерь и 3% годовых. Это дополнительно к 37,13 миллионов гривень процентов, которые взыскали ранее.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 27 марта, сообщают "Наші гроші".

В 2009 году Киевсовет по результатам аукциона продала компании "Новый регион" акции Холдинговой компании "Киевгорстрой" за 114,08 млн грн. Стоимость акций была оплачена в полном объеме.

В январе 2011 году суд признал этот договор недействительным в связи с нарушением требований действующего законодательства. А в декабре 2014 года фирма обратилась в суд с требованием вернуть ей 114,08 млн грн, которые она заплатила за акции.

В марте 2015 - июне 2017 гг суды иск удовлетворили, взыскав с Киевсовета эту сумму, а также 28,12 млн грн процентов за пользование средствами фирмы в период с 25.09.2009 по 23.12.2014. В начале октября 2017 Киевсовет во исполнение решения суда перечислил компании "Новый регион" 114,08 млн грн.

Между тем, фирма подала еще один иск, по которому суды первых двух инстанций в 2017 году взыскали с Киевсовета в пользу "Нового региона" еще 58,74 грн процентов за пользование средствами фирмы в период с 24.12.2014 по 11.08.2017. И Верховный суд в апреле 2018 изменил эти решения, взыскав с Киевсовета 9,01 млн грн годовых процентов за просрочку исполнения денежного обязательства.

После этого фирма снова пошла в суд, уже требуя взыскания инфляционных потерь за период 2011-2017 гг и 3% годовых за период с августа по октябрь 2017 года. И 27 марта этого года суд этот иск удовлетворил, взыскав с Киевсовета 148,42 грн инфляционных и 450 тыс грн годовых процентов.

Киевсовет в своих возражениях против иска, в частности, указывал на истечение исковой давности. Однако, как пояснил суд, в связи с предъявлением указанных выше исков, предметом которых была часть требований фирмы, срок исковой давности прерывался.

Учредителем ООО "Финансовая компания "Новый регион" является компания "АСПРО Трейд Лимитед" (Белиз), основателем которой значится киприот Кристофос Феодосия. Руководителем "Нового региона" является Михаил Пироцкий из окружения бывшего руководителя Главуправления коммунальной собственности Киева Анатолия Чуба, который по состоянию на 2009 год был председателем Наблюдательного совета "Киевгорстроя" и экс-зятя Леонида Черновецкого Вячеслава Супруненко, который в 2011 году был объявлен в международный розыск. Брат Вячеслава Супруненко Александр в ноябре 2014 стал народным депутатом, который входит в группу "Воля народа".

Напомним, ООО "ФК "Новый регион" в 2009-2010 гг. купило доли холдинговых компаний "Киевгорстрой" (80%), "Киевводоканал" (25,464%), "Киевхимволокно" (51%) и "Киевгаз" (28,46 %), которые суды в 2010 году вернули городу.

Напомним, ранее акционеры "Киевгорстроя" решили не выплачивать дивиденды общине Киева в этом году.