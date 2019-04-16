"Киевгорстрой" не будет выплачивать дивиденды общине Киева в этом году

Холдинговая компания "Киевгорстрой" не будет выплачивать дивиденды из прибыли акционерам по итогам 2018 года.

Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров, назначенных на 19 апреля.

Так, одним из вопросов повестки дня является распределение прибыли. За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

Из них в резервный фонд будет направлено 1,38 млн грн, в фонд развития производства - 26,28 млн грн.

"Выплату дивидендов по результатам деятельности в 2018 году не совершать", - говорится в сообщении.

Отметим, что по итогам 2017 года "Киевгорстрой" получил более 71 млн грн чистой прибыли и направил 40% (28,492 млн грн - ред) этой суммы на выплату дивидендов.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой" является Киевская городская государственная администрация (80% акций).

Напоминаем:

Себестоимость строительства жилья для компании "Киевгорстрой" составляет 8,5 тысячи гривен за квадратный метр, тогда как самые низкие цены для инвесторов начинаются от 14-16 тысяч гривен.

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Александр Колесниченко, ЭП