Омелян уверяет, что Коломойский не будет влиять на авиационную отрасль
В Министерстве инфраструктуры исключают, что после победы на выборах президента Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский сможет восстановить свое монопольное влияние на авиационную отрасль.
Об этом в комментарии Громадському сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Я не допускаю, что кто-то снова сможет делать свои феодальные владения в той или иной области. Я наоборот предполагаю, что реформы будут продолжаться. И я на самом деле не вижу каких-либо серьезных рисков, что кто-то наберется наглости и скажет: "это мое", — сообщил Омелян.
Министр добавил, что сейчас поддерживает авиационную компанию Коломойского — "Международные авиалинии Украины" — из-за необходимости сохранения украинских компаний на рынке авиаперевозок.
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Напоминаем:
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. В состав флота входит 45 самолетов различных модификаций.
МАУ выполняет более 1,1 тыс регулярных рейсов в неделю. Базовым является международный аэропорт "Борисполь".
Согласно данным Госреестра, 100% авиакомпании прямо или опосредовано контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", владельцы которой не раскрываются.
Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
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