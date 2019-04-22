Счетная палата проверяет финансы аэропортов "Борисполь" и "Львов"

Счетная палата проводит проверку эффективности использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Соответствующий аудит в сфере авиатранспорта и использования воздушного пространства уже начался в Министерстве инфраструктуры, Государственной авиационной службе и в аэропортах "Борисполь" и "Львов", - говорится в сообщении.

Ответственной за проведение аудита назначена член Счетной палаты Ирина Иванова.

Аудиторы в частности оценят, насколько распорядители и получатели бюджетных средств результативно, законно, экономно и продуктивно их используют, и эффективно ли управление имуществом госпредприятий.

"По результатам проверки объектам контроля будут даны рекомендации по эффективности исполнения полномочий в сфере авиатранспорта и использования воздушного пространства Украины", - сообщает пресс-служба.

Напомним, в 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год.

Аэропорт "Борисполь" в прошлом году продолжил бить рекорды: в декабре воздушная гавань встретила 12-миллионного пассажира, а по результатам года достигла пассажиропотока в рекордные 12,6 млн человек (по сравнению с 2017 годом - плюс 19,4%). Это даже на 53 тыс. человек больше, чем предусматривалось финпланом предприятия на 2018 год.

Львовский аэропорт им. Данила Галицкого за год обслужил почти 1,6 млн человек, увеличив пассажиропоток на 47,9%.