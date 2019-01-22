Украинцы стали меньше ездить и больше летать

Авиатранспортом в 2018 году воспользовалось на 17% больше пассажиров, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Liga.net.

В 2018 году все виды транспорта в Украине перевезли 4 486,7 млн пассажиров. Это на 3,5% меньше по сравнению с 2017 годом.

При этом пассажирооборот увеличился на 4,4% - до 103,792 млрд пасс.-км.

В частности, железнодорожный транспорт перевез на 4,4% меньше пассажиров по сравнению с 2017-м - 157,6 млн человек; пассажирооборот увеличился на 1,3% - до 28,438 млрд пасс.-км.

Автотранспортом воспользовалось 1 906,9 млн пассажиров - на 5,6% меньше, чем в позапрошлом году; пассажирооборот уменьшился на 2,5% - до 34,611 млрд пасс.-км.

В то же время, количество людей, пользовавшихся авиатранспортом, увеличилось на 17%. Самолеты перевезли 12,4 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 25,433 млрд пасс.-км - это на 25% больше, чем в 2017 году.

В 2017 году все виды транспорта перевезли 4 647,2 млн пассажиров - на 0,3% больше, чем в предыдущий период.

Напомним, пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 25% и впервые превысил 20 миллионов за год.