Официальный курс: гривня продолжила снижаться
Суббота, 20 апреля 2019, 10:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 19 апреля - 30,19 гривни).
Напоминаем:
19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни.
Экономическая правда
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