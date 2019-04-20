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Официальный курс: гривня продолжила снижаться

Суббота, 20 апреля 2019, 10:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,21 гривни (на 19 апреля - 30,19 гривни).

Напоминаем:

19 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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