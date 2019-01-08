Стало известно, сколько пассажиров воспользовались поездом Мукачево–Будапешт

За неполный месяц курсирования поезда Мукачево-Будапешт, по состоянию на 6 января, им воспользовались 1602 человека.

Об этом сообщает издание "Магистраль".

"Только за первые четыре недели курсирования поезда №33/34 Будапешт-Мукачево, с 9 декабря 2018 года до 3 января 2019 года, им воспользовалось 1602 человека. В частности, в направлении Мукачево путешествовали 915 пассажиров, в направлении Будапешта - 687 пассажиров. Наибольший спрос наблюдался накануне Рождества Христова западного обряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятость кресел на маршруте составила 38%, что, по мнению железнодорожников, для первого месяца курсирования поезда, является хорошим показателем.

Поезд курсирует по такому графику: отправляется в 12.30 из Мукачево и в 19.37 прибывает в Будапешт - по киевскому времени.

В противоположном направлении поезд двигается следующим образом: в 8.23 (в 7.23 по европейскому времени) отправляется из Будапешта и в 15.25 киевского времени прибывает в Мукачево.

Стоимость билетов, соответственно, 680 гривень и 20,9 евро. Приобрести билеты можно в кассах вокзалов в Мукачево и в Чопе.

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