"Укрзализныця" заплатит 900 миллионов за обслуживание американских локомотивов

Филиал Центр обеспечения производства "Укрзализныци" объявил тендер на предоставление услуг по сервисному обслуживанию 30 магистральных грузовых тепловозов ТЕ33АС и связанных с этим услуг.

Об этом свидетельствует информация в системе Prozorro, передает Liga.net.

Последний срок подачи тендерных предложений – 20 мая 2019 года. Старт аукциона запланирован на 25 июня.

Участник в тендере должен подтвердить, что он является производителем оборудования и материалов для оказания услуг по сервисному обслуживанию грузовых тепловозов, или имеет право на их поставку, предоставленное производителем локомотивов.

Также претендент должен подтвердить, что он может предоставлять услуги по сервисному обслуживанию тепловозов ТЕ33АС.

Напоминаем:

В феврале 2018 года корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "Укрзализныцей" на 1 млрд долларов.

Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет использовать украинскую сигнальную и радиосистему и определенные элементы кабины.

Стоимость локомотивов – 4,68 млн долларов (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь идет о первой партии - ЭП) составляет 140 млн долларов с НДС.

30% УЗ заплатит авансом, а за 70% суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях.

Это означает, что за тепловозы УЗ будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег, ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта, была довольно высокой.

Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ.

Таким образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что значительно дороже долларового ресурса.

На втором этапе американцы должны поставить в течение семи лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на использовании уже 40% украинских деталей.

Рамочное соглашение также предусматривает возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.

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Репортаж c завода General Electric в Пенсильвании, где происходит производство локомотивов для Украины, смотрите по ссылке: Как в США cобирают "тризубы" для украинцев. Репортаж с завода General Electric