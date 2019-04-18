Коломойский не сможет получить компенсацию за Приватбанк — Рожкова

Экс-акционер Приватбанка Игорь Коломойский не получит компенсацию за национализацию финансового учреждения, поскольку не сможет доказать в суде факт причинения ему убытков.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на пресс-брифинге.

"Согласно действующему законодательству, вопрос возмещения возможен лишь в том случае, если истцом в судебном порядке будет доказан факт причинения ему убытков", - сказал она.

На самом деле ситуация противоположная, заявила Рожкова.

"Учитывая результаты независимого аудита и финансового расследования, мы не видим оснований для такого возмещения", - заявила представительница НБУ.

"Поскольку на момент признания неплатежеспособным капитал банка был отрицательным, государство потратило 155,3 млрд грн на его докапитализацию. Это средства налогоплательщиков. Фактически, это убытки, причиненные другой стороне", - сообщила Рожкова.

НБУ и правительство продолжают работу по возвращению украденных средств.

"Наша задача - продолжать работать в судах всех инстанций, чтобы компенсировать украинцам причиненные убытки. Убытки, возникшие в результате мошеннических операций по выводу средств из Приватбанка", - сказала Рожкова.

Напоминаем:

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

Ранее Коломойский заявил, что ему не нужен сам Приватбанк. Но нужны деньги - 2 млрд долларов комппенсации за капитал, который там находился во время национализации.

Президент Петр Порошенко заявил, что возможное возвращение национализированного банка экс-владельцу "вызовет глубокий кризис в сотрудничестве с МВФ".

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

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Экономическая правда