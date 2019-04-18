Курс валют: межбанк, наличный, "черный" рынок

18 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,83 - 26,86 гривни;

Евро - 30,24 - 30,27 гривни;

Российский рубль - 0,4192 - 0,4198 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,72 - 26,98 гривни. Евро покупают по 30,09 гривни, продают по 30,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,90 - 26,98 гривни, евро - 30,30 - 30,39 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 апреля на уровне 26,69 гривни.

17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда