Официальный курс: гривня подорожала
Четверг, 18 апреля 2019, 09:40
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 апреля на уровне 26,69 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,16 гривни (на 17 апреля — 30,21 гривни).
Напоминаем:
17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.
17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 17 апреля на уровне 26,72 гривни.
Экономическая правда
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