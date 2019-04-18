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Официальный курс: гривня подорожала

Четверг, 18 апреля 2019, 09:40
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 апреля на уровне 26,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,16 гривни (на 17 апреля — 30,21 гривни).

Напоминаем:

17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 17 апреля на уровне 26,72 гривни.

Экономическая правда

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