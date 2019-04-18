Кто посещал Коломойского "в эмиграции" — расследование

Сергей Левочкин, Эдуард Ставицкий, Павел Фукс и Виталий Хомутынник посещали олигарха Игоря Коломойского в израильском городе Герцлия.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин посещал Коломойского в городе Герцлия в феврале 2019 года. Отмечается, что в марте 2019 года Левочкин посещал Администрацию президента Порошенко в Киеве на улице Банковой.

Журналисты напоминают, что год назад к Коломойскому в Женеву приехал бывший глава Администрации президента Борис Ложкин.

По их данным, Ложкин от имени Порошенко предлагал Коломойскому решить вопрос по "Приватбанку" в обмен на поддержку президента.

5 апреля 2019 года офис Коломойского в Израиле посещал гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. "1+1" является главной телевизионной площадкой для проектов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Также Коломойского в Израиле посещали Тимур Миндич, бизнес-партнер Зеленского, и Михаил Киперман – бизнесмен из группы "Приват". Интересно, что сам Зеленский недавно приехал сдавать анализы на автомобиле, который зарегистрирован на Миндича.

На набережной возле офиса Коломойского в Герцлии был замечен бывший министр времен Виктора Януковича Эдуард Ставицкий. Он бежал из Украины после Евромайдана и получил израильский паспорт на имя Натана Розенберга.

Также офис Коломойского посещали нардепы группы "Возрождения" Андрей Шипко и Виталий Хомутынник, а также главный бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Герцлию также посещал бизнесмен Павел Фукс. К Фуксу перешла скандально известная компания Эдуарда Ставицкого "Голден Деррик".

Кроме того, Коломойского в Герцлии посетил мэр Харькова Геннадий Кернес с целью "попить кофе", заявил журналистам сам Коломойский.