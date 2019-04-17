Китай предоставит украинскому банку кредитные гарантии на 500 миллионов долларов
Государственный Укрэксимбанк и Китайская корпорация страхования экспортных кредитов заключили рамочное соглашение о сотрудничестве.
Об этом говорится в сообщении банка.
Соглашением предусмотрено, что Китайская корпорация страхования экспортных кредитов (Sinosure) будет оказывать страховую поддержку по проектам, по которым поданы заявки через "Укрэксимбанк" и заключены контракты китайскими предприятиями в Украине.
В частности, речь идет о реализации строительных проектов в Украине и других странах, в которых банк принимает участие, а также в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, транспортировки, нефтегазовой отрасли, химической промышленности, приобретение оборудования.
Общий лимит финансового страхования Sinosure для использования "Укрэксимбанком" составит 500 млн долларов.
Срок кредитования (в том числе в период доступности, льготный период и срок погашения) будет устанавливаться в зависимости от параметров каждого отдельного контракта и может достигать до 15 лет.
"Подписанное соглашение ... открывает большой потенциал для расширения каналов внешнего финансирования ключевых отраслей национальной экономики", – отметил глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко.
Напоминаем:
Ранее аналогичное соглашение с Sinosure подписал и НАК "Нафтогаз Украины".
Экономическая правда
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