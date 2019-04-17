Китай предоставит украинскому банку кредитные гарантии на 500 миллионов долларов

Государственный Укрэксимбанк и Китайская корпорация страхования экспортных кредитов заключили рамочное соглашение о сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении банка.

Соглашением предусмотрено, что Китайская корпорация страхования экспортных кредитов (Sinosure) будет оказывать страховую поддержку по проектам, по которым поданы заявки через "Укрэксимбанк" и заключены контракты китайскими предприятиями в Украине.

В частности, речь идет о реализации строительных проектов в Украине и других странах, в которых банк принимает участие, а также в сферах инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, транспортировки, нефтегазовой отрасли, химической промышленности, приобретение оборудования.

Общий лимит финансового страхования Sinosure для использования "Укрэксимбанком" составит 500 млн долларов.

Срок кредитования (в том числе в период доступности, льготный период и срок погашения) будет устанавливаться в зависимости от параметров каждого отдельного контракта и может достигать до 15 лет.

"Подписанное соглашение ... открывает большой потенциал для расширения каналов внешнего финансирования ключевых отраслей национальной экономики", – отметил глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко.

Напоминаем:

Ранее аналогичное соглашение с Sinosure подписал и НАК "Нафтогаз Украины".

Экономическая правда