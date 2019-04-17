Правительство выделило 200 миллионов на строительство нового аэропорта
Кабинет министров перераспределил финансирование по программе "Проектирование и строительство аэропорта "Приднепровье", выделив 200 миллионов гривен на разработку проектной документации Государственному агентству инфраструктурных проектов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему постановлению Кабмина, "Укринфрапроект" обладает достаточными компетенциями по реализации проектов строительства/реконструкции аэропортов за счет государственных средств в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
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Напоминаем:
В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - возле поселка Соленое.
Первый транш составит 200 млн грн, а реализовать проект намерены в течение двух лет.
Общая стоимость проекта может достигнуть 1 миллиард гривен.
Поселок Соленое находится в 30 км по прямой от центра Днипра, и в 40 км - от центра Запорожья. В 5 км от Соленого проходит автодорога H-08, которая была капитально отремонтирована на участке Днипро-Запорожье.
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