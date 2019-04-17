Межбанк: гривня стабильна

17 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,71 - 26,74 гривни;

Евро - 30,19 - 30,22 гривни;

Российский рубль - 0,4176 - 0,4183 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 17 апреля на уровне 26,72 гривни.

17 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривни за доллар.

Экономическая правда