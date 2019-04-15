Morgan Stanley ждет усиления волатильности на рынках

Исторически низкая волатильность на мировых рынках может вскоре завершиться из-за низкой ликвидности в сочетании с большой беспечностью рынков.

Об этом заявили в Morgan Stanley, передает Bloomberg.

Колебания цен на рынках валют, облигаций и других классов активов снизились на фоне "голубиного" разворота центробанков мира, увеличения экономических стимулов в Китае и ослабления торговой напряженности.

Индекс волатильности Cboe с начала года упал более чем на 50 процентов и закрылся на прошлой неделе на минимальной за шесть месяцев отметке.

Составляемый Bank of America Corp. индекс MOVE, который отражает волатильность казначейских бумаг США, возвращается к своему рекордно низкому уровню.

"Есть еще два фактора, говорящие не в пользу правильности или устойчивости текущих уровней волатильности", - сказал стратег по смешанным активам Эндрю Шитс.

"Во-первых, рыночная ликвидность все еще невелика. Второе: я не уверен, что в своем вновь приобретенном оптимизме рынок дошел до логических выводов относительно направления, в котором движутся цены активов", - сказал он.

Объем финансового рынка за последнее десятилетие рос быстрее, чем способность банков абсорбировать риски, и это может усугубить возможную распродажу, предостерегает Шитс.

Беспечность участников рынка, которые увязывают низкую волатильность с паузой ФРС, также является проблемой, и большие колебания цен могут вскоре преподнести сюрприз, сказал он.

"Если ФРС сохранит "голубиный" настрой, а данные ухудшатся, волатильность усилится. Если данные станут лучше, а центробанки фактически будут говорить, что не собираются ужесточать монетарную политику в свете улучшения показателей, разве это не подстегнет гораздо больший аппетит к риску? И такой сценарий тоже будет волатильным", - сказал он.

Напоминаем:

В конце января Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

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