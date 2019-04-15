Гонтарева отреагировала на слова Коломойского о компенсации за Приватбанк

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает, что требования экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского о компенсации 2 миллиарда долларов - необоснованы.

Об этом она заявила в комментарии НВ Бизнес.

"Это полный бред. В банке не было не то что капитала, там была дыра 5,5 млрд долларов, которую государство и закрыло", - сказала она.

"Я думаю, это самый большой fraud в истории финансового мира. Так что весь мир наблюдает за этим кейсом", - отметила Гонтарева.

Ранее Коломойский заявил, что ему не нужен сам Приватбанк. Но нужны деньги - 2 млрд долларов комппенсации за капитал, который там находился во время национализации.

Президент Украины Петр Порошенко 15 апреля заявил, что был шокирован требованием о 2 млрд долларов компенсации за Приватбанк. По его словам, возможное возвращение национализированного банка экс-владельцу "вызовет глубокий кризис в сотрудничестве с МВФ".

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Напомним:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривень.

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций ПриватБанка.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердилправомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Сейчас Окружной административный суд Киева рассматривает дело по иску Игоря Коломойского о национализации ПриватБанка, следующее заседание запланирована на 18 апреля.

Среди ряда исковых требований истец, в частности, просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении Приватбанка в категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирования полномочий временного администратора соответствующего банка.