Количество ІТ-специалистов в Украине выросло на четверть

В Украине количество ІТ-специалистов, зарегистрированных как ФЛП, в 2018 году выросло на 23% и составило 154 тысячи человек против 125 тысяч в 2017 году.

Соответствующую статистику по IT-ФЛП Министерства юстиции визуализировал портал DOU.

Отмечается, что рост произошел по всем видам деятельности и почти во всех регионах страны. Однако более половины (больше чем 50%) новых ІТ-ФЛП приходится на Киевскую, Харьковскую и Львовскую области. В то же время отмечается, что доля женщин в этой области выросла всего на 1% за год.

Как считали

Основным видом деятельности ІТ-ФЛП остается "Компьютерное программирование" — по такому коду зарегистрировано 102 тыс. специалистов.

Также популярны "Консультирование по вопросам информатизации" (24 тыс.) и "Обработка данных" (почти 19 тыс.). Последний за год вырос почти на четверть.

Популярность ІТ-КВЭД (по состоянию на 27 марта 2019)

В прошлом году количество ІТ-специалистов росло во всех регионах страны, за исключением АРК (количество зарегистрированных там айтишников за год уменьшилось на 1%).

Лидерами по темпам роста в 2018 году стали небольшие области. Наибольший прирост количества ІТ-ФЛП зафиксирован в Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях, где количество зарегистрированных айтишников возросло на треть (28%).

Активнее других росли также Тернопольская, Черновицкая и Кировоградская области, где рост за последний год составил 27%, 26% и 25% соответственно.

Наименьший прирост количества ІТ-специалистов прогнозируемо состоялся в Донецкой и Луганской областях, хотя даже они, несмотря на сложную военно-политическую ситуацию, продемонстрировали рост (на 12% и 8% соответственно).

Также меньше других регионов были темпы прироста в Херсонской (16%), Николаевской (17%) и Закарпатской областях (18%).

Несмотря на очень разные темпы прироста ІТ-специалистов в различных регионах, рейтинг областей по количеству айтишников почти не изменился: только Полтавской области удалось опередить Житомирскую по количеству ІТ-ФЛП, а Ровенской — Херсонскую.

Количество ІТ-специалистов по областям

Несомненным лидером по количеству ІТ-специалистов остается Киев и Киевская область — здесь зарегистрировано почти 30% всех ІТ-ФЛП.

На втором месте остается Харьковская область (там зарегистрировано 14% всех ІТ-специалистов). На третьем, как и год назад, — Львовская (10%).

В Днепропетровской области, которая занимает четвертое место, зарегистрировано почти 9% всех ІТ-специалистов.

Если учитывать населения регионов и посчитать количество айтишников на тысячу населения, то рейтинг не изменится: на первом месте Киев и область, далее — Харьковщина и Львовщина.

75% ІТ-специалистов зарегистрировано в крупных городах с населением более 100 тыс. жителей (фактически, это уровень областных центров).

Доля женщин среди ІТ-специалистов растет, хотя и очень медленно: в прошлом году среди ІТ -ФЛП было 24% женщин, а в этом году — 25%.

Несколько выше вероятность встретить женщину-специалиста в ІТ в городах-миллионниках (26% от всех зарегистрированных ІТ-специалистов), а также во Львовской (29%), Николаевской (28%) и Харьковской (28%) областях.

Изменение количества ФЛП

Как отметил в феврале 2019 года первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив, доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, а через полтора года работников этой сферы станет уже 200 тысяч.