Порошенко пообещал вернуться к закону о налоге на выведенный капитал после выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос принятия законопроекта о налоге на выведенный капитал рассмотрят после президентских и парламентских выборов.

Об этом он сказал на встрече "Диалог власти и бизнеса".

"После выборов Президента и Верховной Рады вернусь к законопроекту о налоге на вывод капитала как ключевого источника для внутренних инвестиций", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налогов Нину Южанину за то, комитет рассмотрел закон.

"Вопрос по налогу на выведенный капитал - это мощный источник для внутренних инвестиций", - подчеркнул Порошенко.

Напоминаем:

Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

Во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

Подробней о ситуации с внедрением налога на выведенный капитал в Украине читайте в статье на Экономической правде: Налог на выведенный капитал: что меняет закон Порошенко

Экономическая правда