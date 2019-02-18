Коммерческий шпионаж. Первое решение АМКУ

Комерційне шпигунство – давня проблема для України, про яку ніхто особливо не хоче говорити.

Бази даних клієнтів, аналіз ринку – все це українські компанії бережуть, як і будь-які світові корпорації.

Але в Україні (на відміну від США чи країн ЄС) немає можливості захистити себе. Точніше, не було до цього моменту.

Цього року Київське обласне відділення Антимонопольного комітету завдяки спільній роботі з правоохоронцями та бізнесменами, які не готові миритися з втратою даних, створили прецедент, який допоможе усім відповідальним підприємцям.

В АМКУ довели факт комерційного шпигунства і створили дорожню карту того, як тепер можна захищатися.

Що сталося?

Сухою мовою юридичних формулювань це звучить так: "Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ дії ТОВ "Ергон-Електрік" визнано недобросовісною конкуренцією у вигляді неправомірного використання комерційної таємниці ТОВ "ТВК Вектор-ВС", що є порушенням статті 19 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

На ТОВ "Ергон-Електрік" накладено штраф та зобов’язано припинити використання відомостей, що становлять комерційну таємницю ТОВ "ТВК Вектор-ВС".

Історія за цим формулюванням традиційна для бізнесу, на жаль.

Компанія "Вектор-ВС" займається продажем електротехнічної продукції. Цей бізнес зараз "на хвилі", адже завдяки будівельному буму послуги такого роду дуже затребувані.

Головна цінність компаній, які працюють тривалий час – база клієнтів та постачальників. Саме від стосунків з клієнтами залежать продажі. Тому інформацію про підприємства, які потребують товари та послуги в компанії берегли.

І навіть завбачливо підписали відповідні угоди зі своїми працівниками. Ті не мали і не мають права протягом 3 років після звільнення розголошувати, передавати чи використовувати деінде дані, які містять комерційну таємницю.

Українське законодавство регламентує такі угоди, і їх порушення – кримінал (231 та 232 стаття Кримінального кодексу).

Тобто компанія вжила всіх належних заходів для збереження секретності комерційної інформації, відповідних обставинам здійснення його господарської діяльності.

Але оскільки прецедентів покарання за такі порушення не було, двоє працівників не зважали на договір з роботодавцем, і одразу після звільнення зробили саме те, що забороняла угода.

Заснували своє підприємство і негайно почали працювати з попередніми клієнтами.

Як з’ясували потім експертизи – завдяки переписаній для себе базі даних клієнтів та обізнаності про закупівельні та відпускні ціни на електротехнічну продукцію, включно з інформацією стосовно розміру торговельної націнки, знижок на закупівлю продукції.

"Класична" для українського бізнесу ситуація – вирощуєш менеджерів з продажу, а вони втікають разом з клієнтами.

Це трапилося в 2014 році, і роботодавці, які почали втрачати клієнтів, вирішили не миритися з ситуацією. Це внутрішнє рішення – боротися до кінця – стало вирішальним.

Представники "Вектор-ВС" зробили все від них залежне, щоб досягти справедливості. Звернулися до поліції, надали всі необхідні дані для експертиз, підготували та подали позов до суду.

І – головне – звернулися до Антимонопольного комітету України.

Ми не розглядали раніше таких справ на колегії, але саме АМКУ, згідно з законом, повинен захищати підприємців від недобросовісної конкуренції.

Чому нам це вдалося?

Перше - Закон про недобросовісну конкуренцію дає нам таку можливість.

Друге – правоохоронні органи зробили свою частину роботи, вилучили необхідні файли, забезпечили проведення незалежної експертизи.

Третє – з 2014 року підприємці, які постраждали, не зупинялися і вимагали справедливості, послуговуючись закон.

Завдяки проведеним експертизам ми в Київському обласному відділенні АМКУ змогли отримати беззаперечні докази незаконного використання баз даних в господарській діяльності, навіть порівняти поточних клієнтів компанії, яку створили колишні менеджери та компанії, яка постраждала.

Даних було достатньо, щоб зафіксувати порушення статті 19 закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Для доведення складу порушення, необхідно встановити, що:

1) певні відомості становлять комерційну таємницю відповідно до законодавства;

2) такі відомості було використано конкурентом у своїй господарській діяльності (тобто впроваджено у виробництво або враховано під час планування чи здійснення господарської діяльності конкурентом);

3) уповноважена особа, яка має право на відомості, що становлять комерційну таємницю, не давала конкурентові дозволу на таке використання відомостей.

Зверніть на ці пункти увагу. Ми закликаємо бізнеси не миритися зі шпигунством.

І якщо раніше комерційну інформацію закон захищав лише на папері, то тепер ми спільно проторували дорогу до реального захисту.

За рішенням колегії АМКУ, компанія "Ергон-Електрик" повинна сплатити штраф у розмірі 5% з доходу і припинити використання незаконно здобутої інформації.

Ми свідомі того, що штраф в 5% - це суттєво, але можна пережити.

Ми також розуміємо, що проконтролювати, як компанія виконає рішення непросто. Вочевидь перед нами ще судові засідання. Але ми зробили великий крок до того, щоб добросовісні компанії могли захищатися.

У країнах з розвиненим фондовим ринком таке рішення АМКУ знизило б вартість компанії-порушника в рази.

Ми лише на початку дороги, але саме так – крок за кроком і спільно – можна робити країну кращою.

З текстом рішення можна ознайомитись за посиланням.