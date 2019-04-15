Строитель, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил новые миллионы на "Стену"

В этом месяце частная фирма ООО "Стройцентр Витязь" получила 20 миллионов гривень аванса со счета Государственного казначейства за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Об этом со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов сообщает проект "Марлин".

Так, с 2015 года "Стройцентр Витязь" является одним из генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе. Директору и основателю данной фирмы Агаверди Адилову еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

По данным журналистов "Слидство.Инфо", за все время строительства "стены" "Стройцентр Витязь" получил от Госпогранслужбы более 135 миллионов гривень.

Ранее проект "Марлин" сообщил, что пограничники засекретили контракты по "стене Яценюка".

За строительство забора на границе с Россией экс-премьер-министр Арсений Яценюк агитировал лично с 2014 года.

Транзакция с портала публичных финансов

Как сообщили в Госпогранслужбе 9 апреля, на "стену Яценюка" потратили уже 1,3 миллиарда гривень.

Напомним:

Государственная пограничная служба Украины отказывается обнародовать контракты по возведению фортификационных сооружений в рамках проекта "стена Яценюка" в течение 2015-2018 годов, ссылаясь на государственную тайну.

В Госбюджете на 2019 год по бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" заложены расходы общего фонда в сумме 400 млн грн.

В прошлом году по данной программе потратили 500 млн грн.

Экономическая правда