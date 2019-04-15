Фирмы группы "Приват" натендерили на топливе 8 миллиардов (инфографика)

С 2008 года четыре компании, связанные с группой "Приват" Игоря Коломойского, получили топливных подрядов примерно на 7,43 миллиарда гривень.

Об этом со ссылкой на сообщение в "Вестнике государственных закупок" и системе "Прозорро информируют "Наши деньги".

"Приватовцы" меняют компании, которые получают господряды, через несколько лет работы. Старые юрлица закрываются, налоговые долги по ним решаются уже в суде, а на тендеры выходят новые юрлица, осуществляющих управление сетью АЗС", — отмечается в сообщении.

При этом больших отдельных подрядов "приватовцы" не получали, поскольку не участвовали в оптовых закупках "Укрзализныци" и Минобороны, ограничиваясь подрядами на поставку топлива через АЗС.

Исключение были только со стороны контролируемой "приватовцами" "Укртатнафты". Во времена второго правительства Юлии Тимошенко в конце 2000-х годов, "Укртатнафта" выиграла несколько подрядов "Укрзализныци" на 0,54 млрд грн.

В следующий раз "Укртатнафта" появилась в господрядах в 2014 году, продав Минобороны топлива на 187,73 млн грн.

"Да закупка состоялась через неделю после заявления замгубернатора Днепропетровщины Бориса Филатова о том, что Игорь Коломойский с личных денег оплатил топливо для воинских частей Южного оперативного командования", — отмечается в сообщении.

3,79 млрд грн — ООО "Производственно-торговая фирма" Авиас" (2008-2016 годы).

Харьковская "ПТФ "Авиас" с июля 2017 находится в состоянии ликвидации из-за банкротства. Она записана на "приватовские" оффшоры: Виргинские "Еверрин Коммершиал С.А.", "Елброуф Интернашионал Корп.", "Креонтас Коммершиал Лтд" и "Пристелли Холдингз Инк.", "Денниелли Лимитед", Белизский "Кендлвуд Файненсиал Корп." , "Хелифилд Холдингз Лимитед", "Дивелопмент Инвесторс Лимитед", "Монтелино Инвестментс Лимитед" и "Ред Ленд Инвесторс Лимитед" и "Волкано Холдингс Лтд" с Маршалловых островов.

1,67 млрд грн — ООО "Ливайн Торг" (с 2018 по сегодняшний день).

Днепровская "Ливайн Торг" с уставным капиталом 3 тыс. грн создана в июле 2017 года. Первоосновательницей была Ирина Гаврилюк, а затем фирму переписали на Ирину Лебедеву. Сейчас она принадлежит Ольге Жиронкиной из Днепра, директором является Сергей Заяц. Жиронкина руководит харьковским ООО "Дагомея" Натальи Доршаковой, которое тоже прекращается из-за банкротства с 2017 года Екатериной Бакрадзе. Последняя также ликвидирует "ПТФ "Авиас".

1,12 млрд грн — ООО "Альянс Эволюшн" (2017-2018 годы).

Сейчас "Альянс Эволюшн" записано на пять оффшоров: "Деззлинг Инвестментс Лимитед" (Сейшельские острова), "Делстанто Холдингс Лтд" (Кипр) и "Сенбиан Инвестмент Лимитед", "Найтентра Коммершиал Лимитед" и "Ривадж Лимитед" (все — Белиз).

Менеджером по продажам является Денис Садловский, который в сентябре 2016 году был принят на аналогичную должность в "приватовскую" ООО "Пром Гарант Плюс" с должностным окладом 1450 грн. Ранее он работал в ООО "Торговый дом "Авиас" из группы Коломойского.

Экс-основательница "Альянс Эволюшн" Ирина Афонина руководит донецким ЗАО "Ойлсервис" кипрских "Юнал Холдингз Лтд", "Мошон Инвестментс Лимитед", "Казерта Трейдинг Лимитед" и "Дакстон Холдингз Лимитед". Последняя является одной из фирм-учредителей компаний, через которые летом 2014 с "Приватбанка" выводились средства, полученные в качестве кредитов банка. Налоговики связывают оффшор "Мошон Инвестментс Лимитед" с группой "Приват".

0,85 млрд грн — ООО "Торговый дом" Авиас" (2014-2017 годы).

Днепровскую фирма зарегистрирована в одной секции дома с негосударственным открытым пенсионным фондом "ПРИВАТФОНД" на оффшоры "ГРАНДОС Ентерпрайзес Лтд" с островов Сент-Китс и Невис, "Нултон Кэпитал Инк." И "Би-Си Карго Сервисес Лимитед" с Виргинских островов и "Силвердейл Оверсиз Лтд." и "Хиллфорд Сервисез Лтд." с Белиза.

Напомним, 19 марта Минобороны третий раз подряд объявило тендер на закупку дизельного топлива. Два предыдущих раза тендер на указанный объем объявлялся 6 и 22 февраля. Однако оба раза закупки не состоялись из-за отсутствия заявок от поставщиков.