Disney запустит собственный онлайн-кинотеатр осенью 2019 года

Walt Disney Company 12 ноября 2019 года запустит новый стриминговый сервис Disney+, который поначалу будет работать на территории США.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Disney + будет запущен на рынке США 12 ноября 2019 года. Служба предложит пользователям всех возрастов новый способ познакомиться с непревзойденным контентом от известных брендов компании: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic", — говорится в сообщении.

Уже в первый год работы Disney + компания планирует выпустит более 25 оригинальных серий и 10 оригинальных фильмов, а также документальные фильмы.

Новый сервис будет доступен на подключенных телевизорах и мобильных устройствах, отметили в компании.

Стоимость подписки составит 6,99 доллара в месяц, или 69,99 доллара за год, что почти вдвое меньше платы за подписку на аналогичный сервис Netflix.

Отмечается, что после запуска Disney+ контент компании будет удален с Netflix. Это приведет к прекращению выплат за него со стороны сервиса-конкурента. Ранее источники в руководстве Disney оценили потери от прекращения партнерства с Netflix в 150 млн долл в год.

К концу 2024 финансового года компания рассчитывает увеличить число подписчиков до 90 млн человек, две трети из которых составят пользователи за пределами США. К этому времени Disney планирует вывести сервис на прибыльный уровень.

По словам руководителя международного подразделения Disney Кевина Майера, вероятно, компания со временем начнет предлагать льготные условия при подключении к пакету услуг, в который помимо Disney+ войдут также сервис ESPN+, показывающий спортивные трансляции, и Hulu, ориентированный на контент для более взрослой аудитории.

Акции Disney в начале торгов в пятницу дорожают на 10%. С начала года капитализация компании выросла на 6,3%, до почти 210 млрд долларов.

Напомним, 20 марта Walt Disney Company завершила процесс покупки кинокомпании 21st Century Fox, заплатив за нее 71 миллиард долларов.

Экономическая правда